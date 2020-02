Sahil Güvenlik Komutanlığının keskin burunlu narkotik köpeği "Barut", aldığı eğitimler ve yeteneğiyle denizlerde yürütülen uyuşturucu operasyonlarında önemli görev üstleniyor.Zorlu eğitimlerin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine alınan Belçika "Malinoes" cinsi "Barut"un çok sayıdaki uyuşturucu operasyonunda katkısı var.Eğitmeni Uzman Çavuş Muhammet Arıkan ile her gün rutin eğitimlerini sürdüren Barut, denizlerde katıldığı operasyonlarda üstün başarı gösteriyor.Zehir tacirlerinin güvenlik güçlerini atlatabilmek için denediği yöntemleri keskin koku alma yeteneğiyle bozan "Barut", 7 yılda 95 operasyona katılarak 11 ton uyuşturucunun ele geçirilmesinde önemli rol üstendi."Birlik Operasyonu"unda görev yaptı Keskin burunlu Barut, terör örgütlerinin en büyük finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının iş birliğinde uluslararası sularda yapılan "Birlik Operasyonu"na da katıldı.Söz konusu operasyonda ele geçirilen 5 ton esrar, şimdiye kadar uluslararası sularda ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olarak kayıtlara geçti.Operasyona katılan 2 narkotik köpeğinden biri olan Barut, 12 gün boyunca ağır deniz şartlarında görevini başarıyla yaptı."Barut" her an göreve hazırSahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nda köpek idarecisi olarak görev yapan Uzman Çavuş Muhammet Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barut'un her an göreve hazır olması için özel bir eğitim programı uyguladıklarını söyledi.Ağırlıklı olarak deniz araçlarında göreve çıktıklarını belirten Arıkan, şöyle konuştu:"Barut'un deniz ve deniz araçlarına uyum sağlaması çok önemli. Bu nedenle deniz araçlarında arama ve denizde icra edilecek görevler için seyir eğitimleri ile performansını ve fizik gücünü arttırmak için kondisyon parkurunda eğitim yapıyoruz. Bu eğitimler neticesinde Barut, ağır deniz şartlarında gemilere binme, inme ve madde arama konularında hiçbir sıkıntı yaşamıyor."Arıkan, Barut'un arama yapılan bölgelerde insanlara zarar vermemesi için "sosyalizasyon" eğitimi aldığını aktardı.Barut'un eğitimlerinin yanı sıra beslenme ve sağlık durumuna da çok dikkat edildiğine dikkati çeken Arıkan, "Sağlık durumunu düzenli olarak veterinerde kontrol ettiriyoruz. Aşılarını zamanında yaptırıyoruz ayrıca beslenme konusunda kaliteli ve besin değeri yüksek köpek mamaları kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.İzinli olduğu günlerde dahi Barut'u yakından takip ettiğini ifade eden Arıkan, bu dönemde de bakımlarını kontrol ettiğini belirtti.Barut'un çok özel bir köpek olduğunu dile getiren Arıkan, "Barut artık benim bir parçam gibi. Onunla görev yapmak kesinlikle bir ayrıcalık. Yaptığımız görevin öneminin farkındayız ve Barut ile operasyonlara her zaman hazırız." diye konuştu.