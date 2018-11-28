Sahil Güvenlik Bölge Komutanından Kaymakam Çalık'a Ziyaret

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:12



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:12

Sahil Güvenlik ve Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu, Kaymakam Ekrem Çalık'ı makamında ziyaret etti.Ziyaret sırasında Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Sahil Güvenlik Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu'dan Marmara denizi, bölgemiz ve sahillerimizin genel durumu hakkında bilgi aldı. Karşılıklı fikir alışverişi yapılan ziyarette Güney Marmara Grup Komutanı Binbaşı Serkan Kılınç ve Erdek Sahil Güvenlik komutanı Yüzbaşı Bekir Kalyoncu'da hazır bulundu.Kaymakam Çalık Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu'na ve beraberindeki heyete ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti.Daha sonra Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Sahil Güvenlik Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu ve beraberindeki heyet, Erdek iskelesinde demirli bulunan, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait Sahil Güvenlik 94 isimli gemide öğle yemeği yediler. - BALIKESİR