Haberler» Güncel» Haber

Sahil güvenlik botları hastaların yardımına koşmaya devam ediyor

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde göğüs ağrısı yaşamaya başlayan Türkmen uyruklu şahıs, sahil güvenlik botu tarafından Kabatepe Limanına taşınarak 112 Acil Sağlık ambulansı personeline teslim edildi.

20.07.2019 20:35 Sahil güvenlik botları hastaların yardımına koşmaya devam ediyor
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde göğüs ağrısı yaşamaya başlayan Türkmen uyruklu şahıs, sahil güvenlik botu tarafından Kabatepe Limanına taşınarak 112 Acil Sağlık ambulansı personeline teslim edildi.

Önceki gün Gökçeada'da gerçekleşen olayda aniden göğüs ağrısı yaşamaya başlayan Türkmen uyruklu şahsın imdadına sahil güvenlik personeli yetişti. Sahil güvenlik botu ile Gökçeada'dan alınıp Kabatepe Limanına götürülen şahıs bilinci açık şekilde ambulans görevlilerine telim edildi ve tedavisine zaman kaybedilmeden başlandı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Çanakkale, Gökçeada, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:17   Başkan Özacar'dan Nijerya'da kaçırılan kaptanın ailesine ziyaret
21:15   İran Cezayir'e ait petrol tankerini serbest bıraktı
21:13   Suudi Arabistan, alıkoyduğu İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktı
21:12   Bakan Soylu ile Pakdemirli gençlik kampında
21:12   Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü etkinlikleri
21:09   Baraj gölüne giren genç boğuldu
21:08   ÇEKMEKÖY'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN