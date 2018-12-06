Sahil Güvenlik Botu Kalp Krizi Geçiren Hasta İçin Kalktı

Çanakkale
'nin Gökçeada
ilçesinde kalp krizi geçiren bir kişi kent merkezindeki hastaneye sahil güvenlik botuyla sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Gökçeada'da yaşayan A.İ, kalp krizi geçirdiği şüphesiyle Gökçeada Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. A.İ'nin burada yapılan kontrolünde Mehmet Akif Ersoy
Çanakkale Devlet Hastanesi'ne acil olarak sevki gerekti.
Sağlık personeli refakatinde, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığına bağlı bota alınan hasta, Gökçeada Kuzu
Limanından Kabatepe Limanı'na getirildi.
Sahil güvenlik ekipleri tarafından bilinci açık olarak limanda bekleyen ambulansa alınan hasta, kent merkezindeki hastaneye ulaştırılarak, tedavi altına alındı.
Çanakkale,Gökçeada
06 Aralık 2018 Perşembe 18:23