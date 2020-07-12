Sahil güvenlik ekipleri boğazda denetim yaptı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizden yüzer unsurları, karadan dalış ekipleri ile havadan uçak ve helikopterlerle denetim yaptı.

Kentte hafta sonu denetimlerini sıklaştıran Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, özellikle boğulma olaylarının sık meydana geldiği Şile, Riva ve Kilyos ile Adalar kıyılarında görev yaptı.

Cankurtaran bulunmayan ve yüzme alanı ilan edilmeyen yerlerde denize girilmemesi ve rüzgarlı havalarda dikkat edilmesi konularında vatandaşlar uyarıldı.

Önlemler sayesinde İstanbul'da 2018'in ilk 6 ayında 21 suda boğulma nedeniyle ölüm olurken, bu sayı 2019'un ilk 6 ayında 10'a ve bu yılın ilk 6 ayında 3'e düşürüldü.