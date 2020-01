Sahil Güvenlik ekipleri Ege Denizi'nde 7/24 denetimde

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a ve oradan Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere karşı gece gündüz devriye faaliyeti yürütüyor.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenleri ölümden kurtarmak için önemli bir mücadele veriyor.Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına bağlı TCSG-901 botu personelinin, önceki yıllarda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği Bodrum açıklarındaki devriye görevi Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince görüntülendi.İçinde 7 personelin bulunduğu Sahil Güvenlik botu, akşam başladığı devriyeyi sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız sürdürdü. Yalıkavak'tan başlayan gece mesaisi, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Ortakent-Yahşi, Bitez ve Karaada olmak üzere yarımadanın birçok noktasında sürdü. Son teknolojiyle donatılmış botta görev yapan ekipler, gece görüş kamerası, radarı ve dürbünle denizde adeta uçan kuşu tespit etti. Ekiplerin radarına takılan hareketli her cisim titizlikle kontrol edildi.Geçen yıl 4 bin 417 düzensiz göçmen kurtarıldıTCSG-901 Bot Komutanı Sahil Güvenlik Güverte Kıdemli Başçavuş Volkan Soykan, AA muhabirine, geçen yıl Bodrum'da 255 olaya müdahale edildiğini, 4 bin 417 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 40 göçmen kaçakçısının yakalandığını, 12 düzensiz göçmenin ise cansız bedeninin denizden alındığını söyledi.Düzensiz göçün önüne geçmek için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Soykan, başta mülki makamlar olmak üzere, diğer genel kolluk kuvvetleri ve ilgili tüm kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde mücadeleyi sürdürdüklerini dile getirdi.Soykan, Sahil Güvenlik Komutanlığınca 2015 yılında "Ege'de Umut Harekatı" ve "Akdeniz'de Güven Harekatı" isimli iki büyük operasyon başlatıldığına dikkati çekti.Ege Denizi 7 gün 24 saat kontrol altında tutuluyorOperasyonların tüm hızıyla devam ettiğine işaret eden Soykan, şöyle konuştu:"İçişleri Bakanlığımız koordinesinde genel kolluk kuvvetleri arasında oluşturulan kuvvet, zaman ve mekan koordinasyonuyla düzensiz göçmenleri ve göçmen kaçakçılarını, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan müşterek operasyonlar neticesinde denize çıkmadan yakalıyoruz. Ege Denizi'nde her gün ortalama 22 Sahil Güvenlik Botu ve 6 mobil radar ile yaklaşık 350-550 saat görev yapılıyor. Ayrıca her gün 1 uçak ve 1 helikopterle keşif ve karakol uçuşu icra ediliyor. Böylece, Ege Denizi 7 gün 24 saat kontrol altında tutuluyor."Bu kapsamda Bodrum'da devriye görevlerine devam edildiğini vurgulayan Soykan, "Turgutreis Deniz Güvenliği Gözetleme İstasyonu tarafından, bölge termal kamera ve radarla 7 gün 24 saat izleniyor. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu faaliyetlerle geçişlere ve bu geçişlerde meydana gelebilecek kazalara ve can kayıplarına engel olmak için çaba sarf ediyoruz." dedi.Soykan, denizde devriye sırasında farklı olaylarla karşılaştıklarını belirterek, şöyle devam etti:"Taşıma kapasitesinin çok üzerinde göçmen taşıyan botlar veya denize atıldığında yüzeyde kalmakta bile zorlanan kalitesiz can yelekleri görüyoruz. Yaz aylarında denizden yüzerek kaçmaya çalışan göçmenlerle karşılaşıyoruz ayrıca zaman zaman göçmen botlarını emniyetli bir şekilde durdurmaya çalışırken bazı göçmenlerin çocuklarını denize atmakla bizi tehdit ettiklerine, içerisinde bulundukları bottan ayrılmayarak pasif direnişte bulunmaya çalıştıklarına veya durdurduğumuz botlardan denize atlayarak yüzmeye çalıştıklarına şahit oluyoruz. Tabi tüm bu olaylara, göçmenlerin can güvenliğine de en yüksek seviyede tutacak şekilde hızla ve soğukkanlılıkla müdahale ediyoruz."