Sahil Güvenlik Ekipleri Kaçak Göçmenlere Göz Açtırmıyor

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinden fiber tekneyle Yunan adalarına gitmeye çalışan 6 kaçak göçmen yakalandı.
Bugün sabah saatlerinde rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri Kargı
adası önünde ilerleyen fiber bir tekne farketti. Tekneyi durduran ekipler 5'i Filistin
, 1 Yemen
uyruklu 6 göçmeni Yunan adalarına gitmeye çalışırken yakaladı. Yakalanan göçmenler ve kullandıkları fiber tekne Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı
'na götürüldü.
Kaçak göçmenlerin işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresine gönderilerek sınır dışı edileceği öğrenildi. - MUĞLA
Bodrum, Muğla, 3. Sayfa
Kaynak: İHA