23 Mart 2019, 12:19
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Sahil Güvenlik Ekipleri Kaçak Göçmenlere Göz Açtırmıyor

Sahil Güvenlik Ekipleri Kaçak Göçmenlere Göz Açtırmıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinden fiber tekneyle Yunan adalarına gitmeye çalışan 6 kaçak göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden fiber tekneyle Yunan adalarına gitmeye çalışan 6 kaçak göçmen yakalandı.

Bugün sabah saatlerinde rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri Kargı adası önünde ilerleyen fiber bir tekne farketti. Tekneyi durduran ekipler 5'i Filistin, 1 Yemen uyruklu 6 göçmeni Yunan adalarına gitmeye çalışırken yakaladı. Yakalanan göçmenler ve kullandıkları fiber tekne Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

Kaçak göçmenlerin işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresine gönderilerek sınır dışı edileceği öğrenildi. - MUĞLA Bodrum, Muğla, 3. Sayfa
Kaynak: İHA



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