Sahil güvenlik ekipleri kaçak göçmenlere göz açtırmıyor

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 14 düzensiz göçmen bölgede devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Bitez
açıklarında alüminyum gövdeli bot ile yasa dışı yollarla Kos
adasına gitmeye çalışan 14 kaçak göçmen yakalandı. Sahil güvenlik botuna alınan 4 Suriye
1 Filistin
ve 9 Somali
uyruklu düzensiz göçmen adli/idari işlemlerinin yapılması maksadıyla Turgutreis
Limanına götürüldü.
Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından güvenlik güçlerine teslim edileceği öğrenildi. - MUĞLA
Bodrum
, Muğla
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA