Sahil Güvenlik, Enez'de denize açılan 47 göçmeni durdurdu
EDİRNE'nin Enez ilçe sahilinde lastik botla Yunanistan'a gitmek üzere açılan 47 göçmen, deniz geçişlerinin tehlikeli olduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.
11.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:21
EDİRNE'nin Enez ilçe sahilinde lastik botla Yunanistan 'a gitmek üzere açılan 47 göçmen, deniz geçişlerinin tehlikeli olduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.
Edirne 'den göçmenlerin Avrupa'ya geçişleri sürerken, Enez ilçe sahilinde lastik botla Yunanistan'a gitmek üzere Ege Denizi'ne açılan Afganistan, İran ve Nepal uyruklu 12'si çocuk, 13'ü kadın, 47 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Deniz geçişlerinin tehlikeli olduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, Enez'deki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.
Kaynak: DHA
Etiketler : Yunanistan, Edirne, Enez, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Güncel
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan