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Sahil güvenlik helikopteri, afetzedeler için havalandı

Samsun'da sel felaketi nedeniyle evlerinde mahsur kalan iki vatandaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle kurtarıldı.

23.08.2019 20:16 Sahil güvenlik helikopteri, afetzedeler için havalandı
Samsun'da sel felaketi nedeniyle evlerinde mahsur kalan iki vatandaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının sosyal medya hesabından, Samsun Terme Çayı bölgesinde sel felaketi nedeniyle evlerinde mahsur kalan iki vatandaşın kurtarılmasına ilişkin görüntü paylaşıldı.
Görüntülerde, helikopterden halatla inen bir sahil güvenlik personelinin, iki vatandaşı helikoptere çıkardığı anlar yer aldı.
İki vatandaş daha sonra güvenli bölgeye tahliye edildi.
Bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine devam edildiği belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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