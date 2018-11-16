Sahil Güvenlik'in Kurtardığı Göçmenlere Organizatörlük Yapana Tutuklama

EDİRNE'nin Enez
ilçesinde Yunanistan
'a geçmek için denize açıldıkları lastik botun havasının inerek, batmaya başlaması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekiplerince kurtarılan 34 kaçak göçmene organizatörlük yaptığı tespit edilen ve jandarma tarafından Keşan
'da yakalanıp, gözaltına alınan K.Ş. (54), mahkemece tutuklandı.
Enez ilçesinin Altınkum
sahili mevkisinden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek isteyen kaçak göçmenler, lastik botla Saros Körfezi'ne açıldı. Göçmenler, denizin ortasında, içinde bulundukları lastik botun havasının inmeye başlaması üzerine yardım talep etti. Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, batmaya başlayan bottaki 12'si çocuk, 7'si kadın toplam 34 Afganistan
, Filistin
ve Pakistan
uyruklu göçmenleri kurtardı.
Keşan İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, 34 kaçak göçmene organizatörlük yaptığı belirlenen K.Ş.'nin kullandığı aracı Keşan- Malkara
yolu üzerindeki Yenimuhacir
beldesi kavşağında durdurmak istedi. Jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayarak, kaçmaya çalışan K.Ş., kovalamaca sonucu önü kesilerek, durdurulan aracında yakalanıp, gözaltına alındı. K.Ş.'nin, haziran ayında Meriç
ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde göçmen kaçakçılığı yaparken, yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edilen K.Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
- Edirne