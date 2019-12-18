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Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 4 fotoğraf için oy kullandı.

18.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:38Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 4 fotoğraf için oy kullandı.
Kendir, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Fotoğrafların her birinin ayrı güzel olduğunu ifade eden Kendir, geçen yılki oylamada da seçim yapmakta zorlandığını söyledi.
Haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" başlıklı fotoğrafı için oy kullanan Kendir, "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" ve "Luceyn'in yüzü 'de gülüyor" başlıklı fotoğraflarını seçti.
Son yıllarda mesailerinin büyük çoğunluğunu düzensiz göçmenleri kurtarmak için harcadıklarını belirten Kendir, düzensiz göçmenlerle ilgili olduğundan "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun çektiği iki kareye oy verdiğini söyledi.
Göç yolunda hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısında bu yıl geçen yıllara göre azalma olduğunu kaydeden Kendir, hayatını kaybedenler için üzüldüklerini ve ölümleri en düşük seviyede tutmak için büyük gayret sarf ettiklerini dile getirdi.
Kendir'in spor kategorisindeki tercihi ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafı oldu.

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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