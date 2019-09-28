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Sahil Güvenlik Komutanı'ndan ziyaret

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı Binbaşı Sadun Özdemir beraberinde ilçe de görev yapan TCSG-905 Bot Komutanı SG. Kıdemli Başçavuş Berkan Başaran ile birlikte Kaymakam Hüseyin Öner'e nezaket ziyaretinde bulundu.

28.09.2019 11:53Sahil Güvenlik Komutanı'ndan ziyaret
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı Binbaşı Sadun Özdemir beraberinde ilçe de görev yapan TCSG-905 Bot Komutanı SG. Kıdemli Başçavuş Berkan Başaran ile birlikte Kaymakam Hüseyin Öner'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, Burhaniye Limanında konuşlanmış olan TCSG-905 botuyla ilgili çalışmalar, bölge ve sahillerin genel durumu gibi konular ele alındı. Öner, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı Binbaşı Sadun Özdemir'e, yeni görevinde başarılar diledi. - BALIKESİR

Hüseyin Öner, Kuzey Ege, Güncel

Kaynak: İHA

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