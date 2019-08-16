Sahil Güvenlik Komutanlığı 60 KPSS puanıyla sözleşmeli personel alımı yapıyor!

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanan ilanda en az lise mezunu olmak üzere 14 farklı kadroda personel alımı yapılacak. Personel alımı için ''Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019 Yılı İkinci Dönem Sözleşmeli Personel Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'' kurumun internet sitesinde erişime açıldı. Başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar neler?

KPSS ŞARTI İLE 65 MEMUR ALINACAK

Binlerce adayın heyecanla beklediği kılavuz yayımlandı! 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı puan sıralaması esasına göre yapılacak 65 sözleşmeli memur alımı Sahil Güvenlik Komutanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KILAVUZU

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Adayların en az 60 KPSS puanıyla başvuruda bulunabileceği pozisyonlar: Büro Personeli (Disiplin İşlemleri), Tekniker (Elektrik Teknikeri), Tekniker (Elektronik), Tekniker (Tekstil), Büro Personeli (Mal Sorumlusu), Büro Personeli, Teknisyen (Bilgisayar), Teknisyen (Elektrik), Teknisyen (Sıhhi Tesisat ve İklimlendirme), Teknisyen (Bakım Onarım), Destek Personeli (Hizmetli), DestekPersoneli(Garson), Destek Personeli (Berber) şeklinde belirtildi.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Mülâkat sınavı tarihleri, mülâkat sınavı yeri ve zamanı ile mülâkat sınavı sonuçları www.sg.gov.tr adresinden adayların erişimine açılacak. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır. Başvurular 19 Ağustos 2019 Saat 14:00'de başlayacak ve 02 Eylül 2019 Saat 11:00'de son bulacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

*İlan edilen pozisyon unvanları için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.

*Alım yapılacak pozisyon unvanının hizasındaki yıla ait puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.

*Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (02 Eylül 2001 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).

*Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için, başvuru yapacağı tarih itibariyle sözleşme fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak (Bkz. 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek Madde-1).

*Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

*İlan edilen pozisyon unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.