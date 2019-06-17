17.06.2019 13:45
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'e mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'e mesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, denizlerde güvenliğin sağlanması, ulusal çıkarların, çevrenin ve doğal kaynakların korunması görevlerini başarıyla yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde sahil ve karasularımızın emniyetinin sağlanmasında ve ulusal çıkarlarımızın korunmasında en büyük güvencemizdir." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknolojiye uyumu, harekat kabiliyeti ve donanımlı personeliyle milletimizi gururlandıran, üstlendiği tüm vazife ve sorumlulukları her zaman başarıyla yerine getireceğine inandığım Sahil Güvenlik Komutanlığımızın kuruluş yıl dönümünde, tüm mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Politika

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