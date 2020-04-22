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Sahil Güvenlik Komutanlığından 23 Nisan'a özel klip

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip hazırladı.

22.04.2020 22:03 | Son Güncelleme: 22.04.2020 22:05
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip hazırladı.
Komutanlığın sosyal medya hesaplarından, "100. yıl kutlu olsun" mesajıyla paylaşılan klipte, Milli Mücadele dönemi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarla olan görüntüleri yer aldı. Klipte, şu ifadeler kullanıldı:
"Biz, bu vatanın evlatları, nice yokluktan, nice savaştan galip çıktık. Bayrağımız uğruna, canla, başla direndik bağımsızlık mücadelesinde. Tam 100 yıl önce bugün, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı, ulusal egemenliğimizin simgesi, Türk ulusunun yükselişinin temel taşlarından biri oldu. Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını öğütleyen Atamızın yolunda bizler geleceğin öğretmenleri, geleceğin denizcileri, geleceğin bilim insanları, geleceğin sanatçıları, geleceğin doktorlarıyız. Belki bugün yan yana değiliz ama biliyoruz ki hep birlikteyiz."
Büyük önder Atatürk'ün "Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." sözleriyle klip sona erdi. Sahil Güvenlik Komutanlığından 23 Nisan’a özel klip

Kaynak: AA

Etiketler: Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan, Güncel , Haber
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