Sahil Güvenlik Komutanlığından duyuru
Sahil Güvenlik Komutanlığından, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde izinli bağlama ve çekek yerleri dışında sahil ve plajlara çekilmiş tekne ve düzenekler ile ilgili açıklama geldi.
17.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:09
Sahil Güvenlik Komutanlığından, İstanbul , Kocaeli ve Tekirdağ illerinde izinli bağlama ve çekek yerleri dışında sahil ve plajlara çekilmiş tekne ve düzenekler ile ilgili açıklama geldi.
Kaynak: Dunya.com
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