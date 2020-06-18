Sahil Güvenlik Komutanlığından Kız Kulesi'nde dev pankartlı kutlama
Sahil Güvenlik Komutanlığı 38. yılını dikkat çeken bir pankartla kutladı.
18.06.2020 17:44 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:45
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kız Kulesi üzerine 'Mavi Vatan hepimizin' adlı dev bir pankart yerleştirdi. Mavi Vatan Türkiye için bir doktrin olma yolunda ilerlerken, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da yıl dönümünü böyle bir pankartla kutlaması sosyal medyada büyük ilgi çekti. Dev pankart drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kız Kulesi, Güncel, Haber