17.06.2019 15:52
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Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü

Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü

Samsun Valisi Osman Kaymak, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Kaymak, mesajında, Sahil Güvenlik Komutanlığının üstün hizmetlerle dolu bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı.
Sahil ve kara sularının korunması, güvenliği, deniz yolu ile yapılan her türlü kaçakçılık eyleminin önlenmesine kadar kurumun geniş bir alanda görev yaptığını hatırlatan Kaymak, "Denizlerimizde güvenlik ve can emniyetinin sağlanması, yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadele, doğal afetlerde yardım, yasa dışı su ürünleri avcılığı ve deniz kirliliği ile mücadele, stratejik öneme haiz tesislerin korunması, arama kurtarma görevlerini 37 yıldır başarıyla yerine getirmektedir." ifadelerine yer verdi.
Kaymak, şunları kaydetti:
"Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı üstlenmiş bulunduğu diğer görev ve sorumlulukları, her kademedeki nitelikli ve donanımlı personeliyle bugün olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 37. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlar, ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anar, selam ve sevgilerimi sunarım."
Kaynak: AA
Samsun, Güncel

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