Sahil Güvenlik memur alımı başladı! Sahil Güvenlik iş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

Sahil Güvenlik Komutanlığı, geçtiğimiz hafta 65 adet personel alımı yapacağını duyurmuştu. Başvuranlarda KPSS94 puanı en az 60 olanları kabul ettiği Sahil Güvenlik iş başvuruları bugün başladı. Memur olmak isteyenler binlerce vatandaş, Sahil Güvenlik İş başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir merak ediyorlar. İşte Sahil Güvenlik iş başvuru ekranı ve başvuru şartları...

SAHİL GÜVENLİK İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 19 Ağustos-02 Eylül 2019 tarihleri arasında sadecehttps://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusuinternetadresiüzerindene-Devlet kapısıvasıtasıylayapılacaktır.

İnternetortamıdışındapostayoluylaveya şahsenyapılanbaşvurulardikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

Başvurular; 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 14:00'de başlayıp,02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 11:00'de sona erecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

a.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

b.İlanedilenpozisyonunvanlarıiçinmezunolunanokulitibarıylaöğrenim şartınıtaşımakvebu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.

c.Alım yapılacak pozisyon unvanının hizasındaki yıla ait puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.

ç.Başvurubitiştarihiitibarıyladüzeltilmemişnüfuskaydınagöre 18 yaşınıtamamlamış (02Eylül2001vedahaöncedoğanlarbaşvurabilir.)01Ocak2019tarihiitibariyle 36 yaşındangün almamış olmak (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).

d.Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için, başvuru yapacağı tarih itibariyle sözleşme fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak

e.Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

f.İlan edilen pozisyon unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

MÜLAKAT SINAVI TARİHLERİ, SINAV YERİ VE MÜLAKAT SINAVI SONUÇLARI

Mülakat sınavı tarihleri, mülakat sınavı yeri ve zamanı ile mülakat sınavı sonuçları adaylara www.sg.gov.trinternetadresindenilanedilecekvetebliğniteliğindeolacaktır.Adaylaraayrıcaposta,telefonvb. araçlarile tebligat yapılmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.