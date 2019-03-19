Sahil Güvenlik Sözleşmeli Astsubay Başvuru Sonuçları Belli Oldu! İşte Sonuç Sorgulama Ekranı

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli astsubay başvuru sonuçları belli oldu. 25 Şubat ile 13 Mart arasında yapılan ve toplamda 300 adayın alınacağı Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru sonuçları resmi sitede yayımlandı. Sözleşmeli astsubay başvuru sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan adayların yapması gerekenler detayları ile haberimizde.

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bazı birim ve kurumlara 300 sözleşmeli astsubay alınacağı duyurulmuştu. KPSS şartı aranmaya bazı birimler ile birlikte alınacak kadro kontenjan detayları şöyle idi: Güverte 150 personel, Makine 60 personel, İkmal 30 personel, Uçak Bakım 15 personel, Bilgi Teknolojileri 15, İdari Büro 16 personel ve İdari (Adalet) 14 Personel.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen sözleşmeli astsubay başvuru tarihleri 25 Şubat ile 13 Mart idi. Başvuru sonuçları için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli.

Sözleşmeli Astsubay Başvuru Sonuçları İçin TIKLAYIN

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY SINAVINA GİRECEK ADAYLARIN YAPMASI GEREKENLER

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli astsubay başvuru sonuçlarına göre sınava katılmaya hak kazanan adayların sınav ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. Adayların, aşağıdaki belirtilen kurallara dikkat etmesi gerekmektedir. İşte sınava girmeye hak kazanan adayların yapması gerekenler;

a. Ön başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylar ile ilgili olarak;

(1) Adaylardan 50 TL sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı ön başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.),

(2) Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak,

(3) Sınav aşamalarından önce belgelerin kontrol edilmesi işlemi esnasında sınav ücretini yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinin yer aldığı) dekont beyan edilecek olup;

(a) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

(b) Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,

(c) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan,

(ç) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

b. Sınav ücretlerinin yatırılması sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular https://vatandas.jandarma.Gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi Sonuç Bilgileri bölümü altında sonuçlarım kısmında yapılacaktır. Adaylar temin takvimine Göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY SINAV AŞAMALARI

Sözleşmeli astsubay başvurusu sonrasında adaylara üç aşamalı sınav uygulanacak. Bu sınavlar, fiziki kontrol, fiziki yeterlilik ve mülâkat sınavıdır.

1- FİZİKİ KONTROL: Sözleşmeli astsubay başvuru şartları içinde yer alan fiziki şartların sağlanıp sağlanmadığına dair adaylar Fiziki Kontrol Komisyonu'na girerler. Bu komisyon sonrasında TABLO-1'de örneği bulunan Vücut Kitle İndeksi çizelgesi esaslarına göre "Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olur" veya "Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz" şeklinde karar verilir.

2- FİZİKİ YETERLİLİK: Fiziki kontrol sınavında şartları sağlayan ve askeri öğrenci adayı olur raporu verilenler fiziki yeterlilik sınavına girerler. Bu sınavda belirlenmiş parkur üzerinde erkek ve bayan adayların bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilir. Adayların bu sınavdan başarılı olabilmesi için yüz üzerinde 60 alması gerekir.

3- MÜLAKAT SINAVI: Fiziki yeterlilik sınavından başarı olan adayların bir sonraki aşaması mülakat sınavıdır. Bu sınavda adayların;

(a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

(b) Kendisinden istenileni kavrama,

(c) Özgüveni,

(ç) İfade etme yeteneği,

(d) Beden dilini kullanma becerisi,

(e) Mesleki bilgi düzeyi olmak üzere altı kriter üzerinde değerlendirilir. Adayların bu sınavdan başarılı olabilmesi içi yüz üzerinde altmış alması ile gerekir.

Bu sınavların sonuçları https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden adaylara duyurulacaktır.