Sahil Güvenlik sözleşmeli personel alımı mülakat sınavı tarihleri ve yeri belli oldu mu?

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından açılan 65 adet sözleşmeli personel alımı başvuruları 19 Ağustos - 02 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Adaylar, başvurularını e-devlette Sahil Güvenlik sayfasından gerçekleştirdiler. Peki, Sahil Güvenlik sözleşmeli personel alımı mülakat sınavı tarihleri ve yeri açıklandı mı? MÜLAKAT SINAVI TARİHLERİ VE YERLERİ Henüz belli olmayan, mülakat sınavı tarihleri, mülakat sınavı yeri ve zamanı ile mülakat sınavı sonuçları adaylara www.sg.gov.tr internetadresindenilanedilecek. Adaylara ayrıca herhangi bir bildirim yapılmayacak. BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak. İlanedilenpozisyonunvanlarıiçinmezunolunanokulitibarıylaöğrenim şartınıtaşımakvebu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak. Alım yapılacak pozisyon unvanının hizasındaki yıla ait puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (02Eylül2001vedahaöncedoğanlarbaşvurabilir.)01Ocak2019tarihiitibariyle 36 yaşındangün almamış olmak (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.)Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için, başvuru yapacağı tarih itibariyle sözleşme fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak (Bkz. 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar Ek Madde-1). Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. İlan edilen pozisyon unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.