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Sahil Güvenlik teknede epilepsi krizi geçiren kadın için zamanla yarıştı

Sahil Güvenlik teknede epilepsi krizi geçiren kadın için zamanla yarıştıMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kiraladıkları gulet teknede epilepsi krizi geçiren kişinin yardımına Sahil Güvelik ekipleri yetişti.

23.08.2019 11:49
Sahil Güvenlik teknede epilepsi krizi geçiren kadın için zamanla yarıştı
Sahil Güvenlik teknede epilepsi krizi geçiren kadın için zamanla yarıştı
MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kiraladıkları gulet teknede epilepsi krizi geçiren kişinin yardımına Sahil Güvelik ekipleri yetişti.
Edinilen bilgiye göre, Göcek Mahallesindeki Hamam koyu'nda demirleyen " Sempatik" isimli gulet teknede Canan Ö. epilepsi krizi geçirdi.
Teknede bulunanların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Göcek Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ilk müdahalesi teknede yapılan Canan Ö., Sahil Güvenlik botuyla Göcek Sahil Güvelik İskelesi'nde bekleyen ambulansa götürüldü.
Ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alıntına alınan Canan Ö'nün hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.
Sahil Güvenlik teknede epilepsi krizi geçiren kadın için zamanla yarıştı

Fethiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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