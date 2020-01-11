Haberler » 3. Sayfa » Sahil Güvenlik'ten Çeşme açıklarında batan tekneyle ilgili açıklama - Haberler

Sahil Güvenlik'ten Çeşme açıklarında batan tekneyle ilgili açıklama

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çeşme açıklarında kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu 11 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını, 8 göçmenin kurtarıldığını ve kayıp ihtimaline karşı arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

11.01.2020 23:33 | Son Güncelleme: 11.01.2020 23:38Sahil Güvenlik'ten Çeşme açıklarında batan tekneyle ilgili açıklama

Sahil Güvenlik Komutanlığı, açıklarında kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu 11 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını, 8 göçmenin kurtarıldığını ve kayıp ihtimaline karşı arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.


Sahil Güvenlik Komutanlığından, Çeşme açıklarında batan tekneyle ilgili yapılan açıklamada, "11 Ocak 2020 tarihinde saat 20.23' te İzmir ili Çeşme ilçesi Şifne Koyu önlerinde denizden çığlık seslerinin geldiği bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri görevlendirilmiştir. Başlatılan Arama Kurtarma faaliyeti neticesinde 4 düzensiz göçmen kurtarılmış, 4 düzensiz göçmenin yüzerek kıyıya çıktığı tespit edilmiş ve 11 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alınmıştır.


Düzensiz göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda toplam 19 kişi oldukları öğrenilmiştir. Kayıp düzensiz göçmen olması ihtimaline karşı bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" ifadelerini yer verildi. - İZMİR


Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çeşme, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:02  Çeşme'de kaçakları taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 ölü - Haberler
00:52  Libya: Hafter'e bağlı güçler ateşkes çağrısını kabul etti - Haberler
00:44  Hafter, ateşkesi kabul etti - Haberler
00:29  Son Dakika: Darbeci Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti - Haberler
00:27  Karabük-Yenice yoluna kaya parçaları düştü - Haberler
00:25  İşine gitmek için bindiği servis otobüsünde şoförün cinsel istismarına direnen genç kadın boğularak öldürüldü - Haberler
00:08  İran'da hükümet karşıtı gösteriler büyüyor! İngiltere'nin İran Büyükelçisi gözaltına alındı - Haberler
22:56  CHP'li belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı! 6 el ateş edip, kayıplara karıştılar - Haberler
22:31  Putin, "Erdoğan'la konuştuk" diyerek açıkladı: Libya'da İdlib'den gelen paralı askerler var - Haberler
12.01.2020 01:09:40