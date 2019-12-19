Haberler » 3. Sayfa » Sahil Güvenlik'ten gırgır teknesine operasyon - Haberler

Sahil Güvenlik'ten gırgır teknesine operasyon

Erdek sahilinde görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-94 bordo numaralı bot ekipleri, Bandırma açıklarında yasa dışı avcılık yapan gırgır teknesine operasyon düzenledi.

19.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:06 Sahil Güvenlik'ten gırgır teknesine operasyon
sahilinde görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-94 bordo numaralı bot ekipleri, açıklarında yasa dışı avcılık yapan gırgır teknesine operasyon düzenledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG-94 botuyla yapılan operasyonda gırgır teknesiyle yapılan yasak avcılık faaliyeti, fotoğraf ve videolar ile kayıt altına alındı. Teknede bulunan 10 kişi ve tekne sahibine 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na istinaden 31 bin 889 lira idari para cezası kesildi. İdari para cezasının yanı sıra teknede bulunan gırgır ağlarına el konulurken, teknenin ve yasak avcılık yapan şahısların ruhsatlarının 1 ay müddetle iptal edildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bandırma, Erdek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:04   Doğu Perinçek, Abhazya ziyaretini değerlendirdi Açıklaması - Haberler
14:58   Kocaeli'de bin 200 sürücüye engelli yerine park cezası kesildi - Haberler
14:58   Milyonluk vurgun yapan "Nakliyeci hırsızlar" adliyeye sevk edildi - Haberler
14:58   Pakistan'da canlı bomba saldırısı: 1 ölü - Haberler
14:56   Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Türk heyeti ile Libya konusunu önümüzdeki günlerde Moskova'da... - Haberler
14:46   Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'düşen yaprak' yanıtı: Biz bahar görüyoruz - Haberler
14:30   Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılış öncesi pankart açmak isteyen kadına müdahale! - Haberler
14:18   AK Parti'nin "Türkiye'de en beğenilen siyasetçi" anketinin sonuçları belli oldu - Haberler
14:10   Yangında mahsur kalan hamile kadın, ip yardımıyla kurtarıldı - Haberler
14:00   Eski bakan da telefon dolandırıcıların tuzağına düştü, 500 bin TL'sini kaptırdı - Haberler
19.12.2019 15:05:27