Sahil Güvenlik'ten Kurtarma Operasyonu

Antalya
'da sarp kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince helikopterle kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Konyaaltı
ilçesi Hisarçandır köyü dağlık mevkisinde, 3 kişinin sarp kayalıklarda mahsur kaldığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti.
Bölgeye helikopterle intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, sarp kayalıklarda mahsur kalan 3 kişiyi adeta nefes kesen bir operasyonla kurtardı.
Helikoptere alınan 3 kişi, daha sonra kent merkezine götürüldü.
Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Konyaaltı, Antalya, Güncel
Kaynak: AA