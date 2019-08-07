Haberler» Güncel» Haber

Sahil Güvenlik'ten tıbbı tahliye

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde sağlık sorunu yaşayan bir kişinin tıbbi tahliyesi sahil güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.

07.08.2019 12:28 Sahil Güvenlik'ten tıbbı tahliye
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde sağlık sorunu yaşayan bir kişinin tıbbi tahliyesi sahil güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.
Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz gece Gökçeada'da yaşayan bir kişi felç geçirdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.
Yapılan kontrollerde hastanın tıbbi tahliyesinin yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine ambulansa alınan kişi sağlık ekiplerinin refakatinde, sahil güvenlik botuna aktarıldı.
Gökçeada'dan alınan hasta, Kabatepe Limanında bulunan 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edildi.
Hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Çanakkale, Gökçeada, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:05   Bakan Dönmez: Hedefe ulaştığımızda doğal gaza da ulaşmış olacağız
14:05   Otizmli çocuk annelerinin tüplü dalış keyfi
14:05   KOTO'dan konut alacaklara ikinci müjde
14:05   Gürpınar'da yaşlı ve hastalara kuaförlük hizmeti
14:03   Trafikte "Yaya Önceliği Seferberliği" devam ediyor
14:02   Çocuklarda görülen burun kanamaları, hastalık habercisi!
14:02   FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NE 'UEFA SÜPER KUPA' BAYRAĞI ASILDI