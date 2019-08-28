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Sahil Güvenlik tıbbi tahliye gerçekleştirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gezi teknesinde rahatsızlanan bir çocuk Sahil Güvenlik ekiplerine yapılan çağrı sonrası tabi tahliyesi yapılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

28.08.2019 21:42 Sahil Güvenlik tıbbi tahliye gerçekleştirdi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde gezi teknesinde rahatsızlanan bir çocuk Sahil Güvenlik ekiplerine yapılan çağrı sonrası tabi tahliyesi yapılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine ve Sahil Güvenlik ekiplerine eş zamanlı yapılan çağrıda Fethiye Körfezi Kızılada açıklarında seyir halinde olan gezi teknesinde bir çocuğun rahatsızlandığı ve tıbbi tahliyesinin yapılması istendi. Bölgedeki Sahil Güvenlik botu belirlenen adrese giderek 10 yaşındaki çocuğu alarak limanda bekleyen 112 ekiplerine teslim edildi. Çenesinde hafif yara bulunan çocuk Fethiye Devlet Hastanesinde tedavisi yapılarak taburcu edildiği açıklandı. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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