Haberler » Güncel » Sahil Güvenlikten düzensiz göçmen operasyonu - Haber

Sahil Güvenlikten düzensiz göçmen operasyonu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 54 düzensiz göçmen yakalandı.

19.02.2020 12:57 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:59
'nin ilçesinden yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 54 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Küçükkuyu beldesi açıklarında lastik botla ilerlediği tespit edilen gruba yönelik operasyon düzenledi. SAGET 35 Bot Komutanlığı ekiplerince yakalanan 47 Afganistan ve 7 Suriye uyruklu, kıyıya getirildi.
Küçükkuyu'daki sahil güvenlik karakolunda giysi ve gıda yardımında bulunulan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Sahil Güvenlikten düzensiz göçmen operasyonu

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:35  Kumpanya ne demek? TDK'ya göre kumpanya ne anlama gelir?
14:25  Atalanta Valencia maçı saat kaçta? Atalanta Valencia maçı hangi kanalda? Atalanta Valencia maçı şifresiz mi? Atalanta Valencia muhtemel 11'ler!
14:04  Erling Haaland kimdir? Erling Haaland kaç yaşında? Erling Haaland performansı ve kariyeri!
13:40  Hububat kapçığı ne demek? Kapçık ne demek? Hububat ne demek?
11:43  Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum Kaç yaşında, nereli?
19.02.2020 14:44:09