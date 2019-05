Sahil şeridindeki konser tartışmaya yol açtı

Kaynak: DHA

MERSİN'de gerçekleştirilmesi planlanan ve Murat Boz Demet Akalın ve Aleyna Tilk gibi ünlülerin sahne alacağı 3 günlük konser organizasyonu tartışmalara yol açtı. Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurta bırakma alanı olan bölgede yapılması planlanan konserlere çevreciler ve hayvanseverler tepki gösterirken, Mezitli Belediye Neşet Tarhan da, "Konser olunca ses şiddeti yüksek. Işıklı alanlar çoğalacak. Işık ve ses olduğu sürece carettalar ya karaya çıkamayacak veya yolunu bulamayıp denize dönemeyecek" dedi.5-7 Haziran tarihleri arasında merkez Mezitli ilçesindeki 100'üncü Yıl (Gümüşkum) Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek olan Mersin Popfest'te Murat Boz, Aleyna Tilki Fatma Turgut , Hande Yener, Edis Simge , Demet Akalın, Murat Dalkılıç ve Fettan Can gibi birçok ünlü popçu sahne alacak. Ancak konser alanının caretta carettalar ile yeşil deniz kaplumbağalarının yumurta bırakma bölgelerinden olduğunu dile getiren Mezitli Belediye Neşet Tarhan, "Konser olunca ses şiddeti yüksek. Işıklı alanlar çoğalacak. Işık ve ses olduğu sürece carettalar ya karaya çıkamayacak veya yolunu bulamayıp denize dönemeyecek. Böylesine büyük bir tehlike var. Biz buna karşı çıkıyoruz belediye olarak" dedi.'BÜYÜK TEHDİT'Mersin'in deniz kaplumbağaları açısından önemli bir renk olduğunun altını çizen Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene ise "5 tane üreme alanı var ve bu alanlar deniz kaplumbağaları için çok önemli bir yer tutuyor. Her yıl mayıs ayında caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurtla dönemi bu bölgelerde başlıyor, yavru çıkışlarıyla eylül ayına kadar devam ediyor. Son üreme alanlarından birisi olan Davultepe 100'üncü Yıl Tabiat Parkı içerisindeki üreme alanı, şu anda çok önemli bir tehdit altında bulunuyor. Bir festival girişimi söz konusu. Bu festival farklı yerlerde yapılabilecek olmasına rağmen Davultepe kumsalında yapılması canlılar için çok büyük tehdit oluşturmakta" diye konuştu.'KUMSAL ALANLA İLGİMİZ YOK'İhale sonucu parkın işletmesini alan işadamı Hüseyin Çalışkan da konser alanının yuvalama alanının dışında belirtti ve şunları söyledi:"Eğer caretta carettalar bu alana geliyorsa ve biz konseri burada yapıyorsak suçluyuz. Kesinlikle kumsal alanla bir ilgimiz yok. Tam tersi kumsal alana bariyer çekerek koruma altına alacağız. Bu konser Mezitli ilçesinin, 100'üncü Yıl Parkı'nın tanıtımıdır. Buraya çok sayıda sanatçı ve insan gelecek. Buranın tertemiz olması gerekiyor. Biz temizliğini yaptık, her şeyi ile mükemmel bir hale getirdik. Biz de herkes kadar hayvansever, herkes kadar çevreciyiz ama birileri nedense sanki biz çevreci değilmişiz gibi davranıyor. Biz caretta carettaları herkesten daha çok seviyoruz ve onlara bakıyoruz. Onların yuvalarının üzerine kimse basmasın diye demir ve ahşap koruma kafesleri koyuyoruz."