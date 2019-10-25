Haberler » Güncel » Sahil şeridinden geçen dev yelkenlileri turistler pür dikkat izledi

Sahil şeridinden geçen dev yelkenlileri turistler pür dikkat izledi

Bu yıl 31'incisi düzenlenen Türkiye'nin en büyük yelken yarışı The Bodrum Cup'ın Kisebükü-Gümüşlük etabında devasal yelkenli yatları gören turistler gözlerini teknelerden alamadı.

25.10.2019 18:25Sahil şeridinden geçen dev yelkenlileri turistler pür dikkat izledi
Bu yıl 31'incisi düzenlenen Türkiye'nin en büyük yelken yarışı The Bodrum Cup'ın Kisebükü- Gümüşlük etabında devasal yelkenli yatları gören turistler gözlerini teknelerden alamadı.
Dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise en büyük deniz etkinliği olan The Bodrum Cup'ın 4'üncü gününde Opet Etabı gerçekleştirildi. Kissebükü'nden çıkan yarışçı tekneler, Gümüşlük'e doğru yol aldı. Havanın da rüzgarlı olmasıyla yan yatarak ilerleyen yelkenliler deniz üstünde renkli görüntüler oluşturdu. Yelkenli yatlar Bodrum açıklarından ilerleyerek Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar ve Turgutreis sahil şeridinden geçti. Bodrum'da denize giren ve sahilde kafeteryalarda oturan yerli ve yabancı turistler rengarenk yelkenlileri görünce telefonlarına sarılarak fotoğraf çekti. Dev yelkenli tekneleri gören turistler gözlerini bile kırpmadan yarışları izledi.
(İHA)

Gümüşlük, Türkiye, Bodrum, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:50 Tekirdağ'da 25 kaçak göçmen yakalandı
18:49 Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı hizmete girdi
18:48 Akbank'tan 4 milyar 28 milyon TL net kar
18:47 Silahlı kavga: 1 yaralı
18:46 İsrail askerleri Gazze sınırında 50 Filistinliyi yaraladı
18:46 ATM önünde sıra beklerken silahlı saldırıya uğradı
18:43 "Devlet sendikalı olmayı teşvik etmeli"
25.10.2019 18:51:38