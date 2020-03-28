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Sahil ve piknik alanları yasağı Kocaeli'de haftanın 7 gününde de uygulanacak

Kocaeli İl Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığının aldığı kararla hafta sonları vatandaşların faaliyetlerinin yasaklandığı sahil, göl ve baraj çevreleri, mesire yerleri ve piknik alanlarında hafta içinde de faaliyet yapılamayacağı kararını aldı.

28.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:12
Sahil ve piknik alanları yasağı Kocaeli'de haftanın 7 gününde de uygulanacak
Kocaeli İl Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığının aldığı kararla hafta sonları vatandaşların faaliyetlerinin yasaklandığı sahil, göl ve baraj çevreleri, mesire yerleri ve piknik alanlarında hafta içinde de faaliyet yapılamayacağı kararını aldı.

İçişleri Bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine ek genelge gönderdi. Genelgede bugünden itibaren hafta sonları vatandaşların sahil, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyetleri yasaklandı. Kocaeli Valiliği bünyesinde kurulan Kocaeli İl Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığının kararının il sınırları içinde hafta içlerinde de sınırlandırılması kararlaştırıldı.

Karara uymayanlar cezalandıracak

Kocaeli Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "28-29.03.2020 tarihleri başta olmak üzere virüsle mücadele sonuçlanıncaya kadar haftanın her günü, il ve ilçelerimizde vatandaşlarımızın sahil bantları, göl ve baraj çevrelerinde, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetleri yapmaları yasaklanmıştır. Zorunlu nedenler olmadıkça evlerinden çıkarak alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi'gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır. Bu yasak kararına uyulması halkımızın sağlığının korunmasına önemli bir katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, Güncel

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