Sahil ve piknik alanlarına yasak
İçişleri Bakanlığı, il ve ilçelerdeki sahil bantları, mesire-ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyette bulunmaları yasakladı.
27.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:14
İçişleri Bakanlığı, il ve ilçelerdeki sahil bantları, mesire-ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyette bulunmaları yasakladı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Ekonomi