Sahil Yolu Artık Büyükyalı'dan Geçiyor

Büyükyalı'nın sakinleri ve ziyaretçilerini hem denize hem de Kennedy Caddesi'ne zahmetsiz bir şekilde bağlayan köprünün üzeri bir kent meydanı olarak tasarlandı. Köprünün üzerindeki meydan niteliği taşıyan yaşam alanı, Büyükyalı'daki sosyal yaşamı ve alışveriş caddesini, deniz ve sahil yoluyla entegre edecek.

Keyifli bir yaşam alanı haline gelen köprünün üzerinden, sadece birkaç adımla sahil yoluna ulaşan Büyükyalı sakinleri ve ziyaretçileri, yürüyüşten bisiklete, koşudan patene kadar birçok sporu, Boğaz'ın muhteşem havasında yapabilecek.

Büyükyalı'daki taahhütlerini tek tek yerine getirmenin ve projeyi her anlamda çok daha farklı bir noktaya konumlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci, "Köprümüz sayesinde Büyükyalı, Kennedy Caddesi'nden doğrudan bağlanılabilen tek proje olma özelliğini taşıyor. Sakinlerimiz ve ziyaretçilerimiz, Büyükyalı'nın otoparkından çıktıkları gibi, Kennedy Caddesi'ne ve Kennedy Caddesi'nden evlerine, hiç dolaşmadan bağlanabilecek. Aynı zamanda üzeri bir yaşam alanı olarak tasarlanan köprümüz, 30 kilometrelik sahil yolunu, sadece birkaç adımla ulaşılabilir kılacak" dedi.

İstanbul Boğazı'nın girişinde Kazlıçeşme sahil bandında, yeni bir deniz semti olarak yükselen ve 2019'da yaşamın başlayacağı Büyükyalı'da, ilk günden bu yana taahhüt edilen projeler, bir bir hayata geçiriliyor. Sakinlerini ihtiyaç duyulan her şeye üstün bir kalite ve kusursuz bir hizmet anlayışıyla kolayca ulaştırmayı amaçlayan, günlük yaşamda "her şey dahil" bir sistem sunan ve "iyi yaşam" felsefesiyle fark yaratan Büyükyalı'da, önemli bir proje daha tamamlandı.

Büyükyalı'yı, hem Kennedy Caddesi'ne hem de 30 kilometrelik sahil şeridine bağlayan köprünün ilk etabı tamamlandı. Tarihi Yarımada-Yeşilköy istikametindeki trafik akışı, Büyükyalı'nın hemen önünde inşa edilen köprünün altına alındı. Yeşilköy-Tarihi Yarımada istikametindeki trafik akışının da çok yakında köprünün altına alınması hedefleniyor.

YENİ ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞIMIZIN YANSIMASI...

Büyükyalı'nın, Kennedy Caddesi'ne ve 30 kilometrelik sahil yoluna doğrudan erişimi olan tek yaşam alanı olma özelliği taşıdığını vurgulayan Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci, "Günümüzde, özellikle İstanbul'da, zaman en değerli hazine... Kennedy Caddesi ile direkt bağlantımız sayesinde sakinlerimiz ve misafirlerimiz, Büyükyalı'nın otoparkına doğrudan, zahmetsizce ulaşabiliyor. Otoparktan çıkıldığı anda da aynı şekilde Kennedy Caddesi'ne bağlanmak mümkün. Diğer taraftan, köprümüzün üzeri bir kent meydanı olarak tasarlandı. Bu meydan, Büyükyalı'daki sosyal yaşamı ve alışveriş caddesini, deniz ve sahil yoluyla entegre edecek. Köprümüz sayesinde sadece birkaç adımla sahil yoluna ulaşan Büyükyalı sakinleri ve ziyaretçileri, 30 kilometrelik sahil yolunda, yürüyüşten bisiklete birçok sporu keyifle yapabilecek. Tüm bu çalışmalarımız, insan odaklı yaklaşımımız ve yeni şehircilik anlayışımızın en önemli yansımaları arasında yer alıyor" dedi.

Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci sözlerini şöyle tamamladı: "Park köprü şeklinde, bir meydan olarak tasarladığımız köprümüzdeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Büyükyalı'daki tüm taahhütlerimizi yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Büyükyalı'nın sakinlerine zaman kazandıracak olan köprümüz, inanıyoruz ki Büyükyalı'nın değerine değer katacak."

METRO SADECE 5 DAKİKALIK MESAFEDE...

İstanbul Boğazı'nın girişinde, Kazlıçeşme sahil bandında, şehrin kara, deniz ve raylı sistem tüm yeni ulaşım akslarının kesiştiği noktada yer alan Büyükyalı, Avrasya Tüneli'ne en yakın yaşam alanı olarak dikkat çekiyor. Metro istasyonuna 5 dakika yürüme mesafesinde konumlanan Büyükyalı'dan, Anadolu Yakası'na Avrasya Tüneli ile 15 dakikada geçilebiliyor.

İSTANBUL'UN YENİ BULUŞMA NOKTASI...

Yeniden yaşama kazandırılan tarihi yapılarıyla, geçmişin büyüleyici atmosferini modern yaşama entegre eden Büyükyalı'da; dünya markaları, gurme restoranlar, alışveriş sokakları, fitness merkezi, sinema, tiyatro ve kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak salonlar bulunuyor. Büyükyalı'da iyi yaşam için ihtiyaç duyulan her şey üstün kalite standartlarıyla yürüme mesafesinde yer alıyor. Günlük yaşamda "her şey dahil" bir sistem vaat eden Büyükyalı'nın, 2019'da yaşam başladığında, İstanbul'un yeni buluşma noktası olması hedefleniyor.