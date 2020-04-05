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Sahil yürüyüş alanları demir bariyerlerle kapatıldı

Tekirdağ'da sahil yürüyüş alanlar teni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde demir bariyerlerle kapatıldı.

05.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:03
Tekirdağ 'da sahil yürüyüş alanlar teni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde demir bariyerlerle kapatıldı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler salgınının önlenmesi kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa Sahilindeki yürüyüş alanlarını demir bariyerlerle kapattı.
Öte yandan ekipler sahildeki araç parkı yerlerini de dubalarla kapatarak, vatanadaşların dışarı çıkmamaması için önlem aldı.
Bunun yanı sıra hafta sonu olmasına rağmen vatandaşların "evde kal" çağrısına uyduğu gözlemlendi. Sahil yürüyüş alanları demir bariyerlerle kapatıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Süleymanpaşa, Tekirdağ, Zabıta, Güncel

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Sahil yürüyüş alanları demir bariyerlerle kapatıldı
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