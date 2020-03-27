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Sahilde balık tutanları zabıta böyle uyardı

İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yetkililerin, 'Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısını dinlemeyerek balık tutmak için sahile akın eden balıkçıları, Karaköy ve Beşiktaş sahilinde zabıta ekipleri uyardı.

27.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:00
Sahilde balık tutanları zabıta böyle uyardı
İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yetkililerin, 'Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısını dinlemeyerek balık tutmak için sahile akın eden balıkçıları, Karaköy ve Beşiktaş sahilinde zabıta ekipleri uyardı. Uyarılar karşısında bazı balıkçılar evlerine dönerken bazıları ise kendilerini, 'Aramızda mesafe var' diyerek savundu. Denetlemelerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.
Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı vatandaşların evde kalmalarına yönelik tüm uyarılara rağmen Beşiktaş'ta bulunan Bebek ve Arnavutköy Sahili'ni dolduran balıkçılara yasak geldi. Beşiktaş Belediyesi ve Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından alınan kararla korona virüs nedeniyle sahilde balık tutmak geçici süreyle yasaklandı. Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de yasağa rağmen balık tutan balıkçılara karşı denetim yaptı. Ekipler sahillerde yaşanan kalabalığın önüne geçmek için balıkçılara uyarılarda bulundu. Sahilde bulunan az sayıdaki balıkçı da uyarıların ardından sahili terk etti.
UYARILARI DİKKATE ALAN EVİNE GİTTİ
Devletin haklı olduğunu ve zabıtaların uyarıları ile beraber toparlanıp giden Rüstem Kurtuluş, ihtiyaç sahibi olduğu için balık tuttuğunu belirterek, "Burada balık tutuyorum. Arkadaşlar görevli. Bizi de uyardılar. Aynı zamanda teşekkür ettim ben. Şu an toparlanıyoruz. Devletten büyük devlet yok. Devletimiz haklı. Bu konuda fazla yapacak bir şey yok. Devletin biraz vatandaşlara maddi ya da gıda yardımı yapması şart. Şahsen ben sıkıntılı olduğum için balığa geldim. Eve bir şeyler götürebilmek için. Zevk için gelmedim işin gerçeği bu. İhtiyaç sahibi olduğum için geldim. Baştan sona herkes haklı. Herkesin kendine göre haklı bir davası var" diye konuştu.
BEYOĞLU BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİ
Öte yandan Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de Karaköy sahiline giderek vatandaşlara "sosyal mesafe" uyarısında bulundu. Ekipler balık tutmak isteyen vatandaşlara, balık tutmanın yasak olmadığını ancak mesafeye dikkat etmelerini söyledi. Balık tutanları tek tek uyaran ekipler, korona virüs kapsamında mesafenin korunmasını istedi. Ekiplerin uyarılarını dikkatle dinleyen balıkçılar ise kurallara uyduklarını söyledi.
(Alper Suat Tutaşı - Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Beşiktaş, Zabıta, Güncel

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