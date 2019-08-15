Haberler» Güncel» Haber

Sahilde bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

EDİRNE'nin Enez ilçesi sahilinde, iki grup arasında çıkan kavgada, başına sopayla vurulan Batuhan M. (15) yaşamını yitirdi, kalçasından bıçaklanan Ali E. ise yaralandı.

15.08.2019 11:19 Sahilde bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
EDİRNE'nin Enez ilçesi sahilinde, iki grup arasında çıkan kavgada, başına sopayla vurulan Batuhan M. (15) yaşamını yitirdi, kalçasından bıçaklanan Ali E. ise yaralandı.
Olay, önceki gün, Enez sahilinde meydana geldi. Kumsalda, iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kalçasından bıçaklanan Ali E. ve başına sopayla vurulan Batuhan M. yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan Batuhan M., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kavgaya karışanlar, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Enez, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:20   Yolunu şaşıran rakun 5 günlük takibin ardından yakalandı
13:19   Denizli'de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları başladı
13:19   Ankara Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sierra Leone mevkidaşı Nabeela Tunis ile ortak basın toplantısı...
13:18   Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Ülkeyi, işçiyi satanlar, iftira atanlar esas alçak onlardır"
13:17   Chelsea, İstanbul'dan ayrıldı
13:17   Eskişehir'de ziynet eşyası ve kurban eti hırsızlığı
13:17   Büyükşehir Belediyesinden Kurban Bayramı'nda yoğun mesai