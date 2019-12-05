Haberler » Güncel » Sahilde bulunan cisim AFAD'ı harekete geçirdi - Haber

Sahilde bulunan cisim AFAD'ı harekete geçirdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan cisim AFAD ekiplerini harekete geçirdi.

05.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:05Sahilde bulunan cisim AFAD'ı harekete geçirdi
'nın ilçesinde sahilde bulunan cisim AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Ekiplerce yapılan incelemede cismin askeri mühimmat olduğu tespit edilirken, olay yerine bomba imha ekibi beklendiği öğrenildi.
Olay, Sakarya'nın Karasu ilçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahile vuran cismi gören vatandaşlar panik yaşayarak durumu yetkililere bildirdi. Konunun verilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce gerçekleştirilen incelemenin ardından cismin kimyasal bir madde olmadığı, askeri mühimmat olduğu tespit edildi.
Tespit üzerine olay yerine bomba imha ekibinin yönlendirildiği öğrenilirken, konu ile ilgili inceleme sürüyor.
(Burak Can Tokyürek/İHA)

Sakarya, Karasu, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:41 Erdoğan: "Tüm dostlarımızdan terör örgütlerine karşı daha yoğun, daha ilkeli bir mücadele... - Haber
18:40 Kastamonu'da "insan kaçakçılığı" operasyonunda 8 kişi yakalandı - Haber
18:39 Ankara ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktorun mesajları dosyaya girdi - Haber
18:38 Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinden "gönüllülük" çağrısı - Haber
18:37 Her S¸ehri U¨nlu¨su¨yle Geziyoruz projesi Çankırı'da devam ediyor - Haber
17:48 Son dakika: Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var - Haber
17:35 Elini yıkamaya giden kadın, hırsızların hedefi oldu - Haber
17:16 Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener isyan etmişti! İşte trol ile avlanan balıkçıların kopardığı optik kablolar - Haber
16:52 Ceren Özdemir'in katilini yakalatan esnaf konuştu: Başka insanların ölmemesi için yaptım - Haber
16:30 Bira fabrikasında toz sıkışmasından dolayı patlama: 4 yaralı - Haber
5.12.2019 18:43:58