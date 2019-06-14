14.06.2019 13:27
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Sahilde çırılçıplak dolaşan Suriyeliye vatandaşlardan sert tepki

Sosyal medya üzerinden paylaşılan ve Suriyeli bir adamın sahilde çırılçıplak gezerek aileleri rahatsız ettiği için vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildiği görüntüler gündem yarattı.

Sosyal medya üzerinden birçok kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerde, Suriyeli bir adamın sahilde çırılçıplak gezerek aileleri rahatsız ettiği için çevredeki vatandaşlar tarafından uyarıldığı, elinde sopa bulunan Suriyelinin kendisini uyaran vatandaşlara saldırdığı görülüyor.

Görüntülerde, kendisini uyaran vatandaşlara sopayla saldıran Suriyeli adamın, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildiği de görülüyor. O esnada bir kadının "polisi arayın" çığlıkları duyuluyor.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi sonrasında birçok kullanıcı videoya tepki dolu yorumlarda bulunurken, bir tepki de MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan'dan geldi. Oğan, Twitter hesabından görüntüleri paylaşarak, "Nereli olduğuna bakmaksızın söylüyorum, ailelerin olduğu bir yerde denize çırılçıplak girmek isteyecek kadar ahlaksızca bir pervasızlık gösterecek cesareti nereden buluyorlar?" yorumunda bulundu.

Sahilde çırılçıplak dolaşan Suriyeliye vatandaşlardan sert tepki
3. Sayfa, Güncel

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