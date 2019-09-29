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Sahilde denizaltı mühimmatı bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesi sahilinde denizaltı mühimmatı bulundu.

29.09.2019 22:27
Samsun'un Çarşamba ilçesi sahilinde denizaltı mühimmatı bulundu.
Çaltı Mahallesi sahilinde yazlıkların bulunduğu bölgede bir kişi, jandarmaya torpidoya benzer bir cisim gördüğü ihbarında bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Dikbıyık Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 kilometre çapında güvenlik şeridi oluşturdu, çevredeki yazlıklarda kalanları tahliye etti.
İl Jandarma Komutanlığı bomba imha ekipleri, söz konusu cismin denizaltı mühimmatı olduğunu belirledi.
Denizaltı mühimmatı imha edilmek üzere bomba imha ekiplerine teslim edildi.
Sahilde denizaltı mühimmatı bulundu

Jandarma, Samsun, Çaltı, Güncel

Kaynak: AA

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