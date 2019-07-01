01.07.2019 12:27
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Sahilde karısını döven koca neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada

Antalya'da öfkeli koca bankta oturan eşini dövmeye başlayınca, çevredeki vatandaşlar hemen müdahale etti. Kadını kurtaran vatandaşlar bu kez de kocayı darbetmeye başladı. O anlar avukat Ali Aksoy, tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antalya 'da avukat Ali Aksoy , eşi ve çocuklarıyla gittiği plajda, bir kişinin bankta oturan eşini dövdüğünü fark edince, olayı kameraya kaydetti. Aksoy'un tepkisi üzerine harekete geçen çevredekiler, öfkeli kocayı darbetti.

Olay dün saat 18.30 sıralarında Akdeniz Bulvarı Konyaaltı plajlarında meydana geldi. Eşi ve çocuklarıyla plaja giden avukat Ali Aksoy, bir kişinin bankta oturan eşini dövdüğünü fark etti. Önce bağırıp kavgayı önlemeye çalışan Aksoy, daha sonra cep telefonuyla görüntü almaya başladı. Aksoy'un tepkisi üzerine sahildekiler de olaya tepki gösterdi.

KADINI KURTARIP ADAMI DÖVDÜLER

Kadını kurtaran çevredekiler, kocayı da tekme tokat dövmeye başladı. Bir süre darbedilen kişi, araya girenler tarafından kurtarıldı.

Avukat Ali Aksoy, "Kadın sakin bir şekilde bankta otururken adam saçına asılıp dövmeye çalışıyordu. Bağırıp çağırdım. Benim tepkim üzerine herkes harekete geçti. Kadını elinden alıp adamı darbettiler. Ben de telefondan yayın yaptım" dedi.

Sahilde karısını döven koca neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada
Kaynak: DHA
Ali Aksoy , Antalya , Güncel

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