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Sahilde kadınları taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

ANTALYA'da, sahilde kadınlara cinsel organını gösterdiği iddia edilen M.B. (25), ihbar üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

09.01.2020 16:11 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:11Sahilde kadınları taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

ANTALYA'da, sahilde kadınlara cinsel organını gösterdiği iddia edilen M.B. (25), ihbar üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Sahil Yaşam Parkı girişinde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan kadınlara cinsel organını gösterdiği iddia edilen M.B., şikayet üzerine polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan M.B., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü. Suçlamaları kabul etmeyen M.B., ifadesinin adliyeye sevk edilecek.



Antalya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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