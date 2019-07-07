07.07.2019 19:32
Haberler» Güncel» Haber

Sahilde kayalıklardan düşerek yaralanan genç, kurtarıldı

Sahilde kayalıklardan düşerek yaralanan genç, kurtarıldı

SİNOP'ta, sahildeki kayalıklara tırmandığı sırada dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten düşen Umut Barkan Demirkan (20) yaralandı.

SİNOP'ta, sahildeki kayalıklara tırmandığı sırada dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten düşen Umut Barkan Demirkan (20) yaralandı. Kayalıklarda mahsur kalan Demirkan, Sahil Güvenlik ekiplerince botla kurtarıldı.
Olay, saat 18.00 sıralarında, Adaburnu mevkisinde meydana geldi. Sahil kenarındaki kayalıklara tırmanmaya çalışan Umut Barkan Demirkan, dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten kayalık alana düşüp, yaralandı. Demirkan'ın düştüğünü gören plajdakiler, durumu Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekip, botla kayalıklara gelip, Demirkan'ı aldı. Karakum İskelesi'ne getirilen yaralı Demirkan, durada yapılan ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hasranesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Umut Barkan Demirkan, "Kayalıklardan tırmanırken ayağımın altındaki taş gevşedi ve kaydım. Yuvarlanarak 3-4 metre yükseklikten taşların üzerine düştüm" dedi.


- Sinop
Kaynak: DHA
Sinop, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:02   Arıtma tesisi havuzunda boğuldu
20:02   Seferihisar'da orman yangını (2)
20:00   İçişleri Bakanı Soylu Ağrı'da
19:58   Cezayir'deki eski FLN Genel Sekreteri Abbas tutuklu yargılanacak
19:57   Fransa Bisiklet Turu ikinci etabını Jumbo-Visma takımı kazandı
19:55   Trafik kazasında hayatını kaybeden gelin toprağa verildi
19:55   INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı kapılarını açtı (2)