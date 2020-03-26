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Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor

Koronavirüs nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması uyarıları yapılırken, Antalya'nın Manavgat ilçesinde vatandaşlar deniz kenarına akın etti.

26.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:04

Koronavirüsten korunmak amacıyla alınan önlemler ve yapılan uyarılar birçok il ve ilçede sokakların boşalmasına neden olurken, Manavgat 'ta sahildeki yoğunluk 'Pes' dedirtti.

Virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında mesire yerleri kapatılırken, Manavgat'ta yaşayan ve büyük bölümünü gençlerin oluşturduğu çok sayıda insan Sorgun Boğaz mevkiine akın etti. Boğaz mevkiinde deniz sahilinde araçlar için park yeri kalmazken, insanlar sosyal mesafeyi korumaksızın eğlenip vakit geçiriyor.

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Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Manavgat, Antalya, Güncel

Haberin Videosu :

Manavgat Sahilinde 'pes' dedirten görüntüler

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