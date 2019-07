Sahilde s¸is¸e ve sigara izmariti topladılar

SAMSUN'da, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) İğne Deliği Gençlik Merkezi üyesi üniversiteli gençler, Dünya Değişim Günü nedeniyle Atakum ilçe sahilinde pet ve cam şişe ile sigara izmariti topladı.Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın (TOG) Samsun 'da bulunan gençlik merkezi olan 'TOG Samsun İğne Deliği Gençlik Merkezi' üyesi gençler Dünya Değişim Günü nedeniyle etkinlik düzenledi. Üniversite öğrencisi gençler, Atakum'un Körfez Mahallesi ile Yeni Mahalle arasındaki sahil bölgesinde, denizden, yürüyüş yolundan ve yeşil alanlardan, pet ve cam şişe ile sigara izmaritlerini topladı.17 yıldır Atakum ilçesinde birbirinden çeşitli, öğretici, eğlenceli ve bilgi dolu atölyeler ve sosyal sorumluluk projeleri ürettiklerini belirten, Gençlik Merkezinin Etkinlik Sorumlusu Semiha Memişoğlu, "Ben yaklaşık 2 yıldır gençlik merkezinde gönüllülük yapıyorum, etrafımda gördüğüm sorunlara çözüm üretiyorum. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gıda Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Biz gençler, sadece Dünya Değişim Günü'nde değil, her anımızda etrafımızı iyileştirmek için seferber oluyoruz. Dün ne yazık ki sahilimizin, denizimizin, az da olsa yeşil alanlarımızın kirliliğine şahit olduk. Her 5 adımda bir avuç sigara izmariti, her 10 adımda bir pet ve cam şişe topladık. Yaşadığımız ortak alanda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması için yerel belediyeleri birlikte işbirliğine davet ediyoruz" diye konuştu.- Samsun