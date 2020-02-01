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Sahilde şüpheli ölüm

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde bir kişi parkta ölü bulundu.

01.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:45Sahilde şüpheli ölüm
'nın Konyaaltı Sahili'nde bir kişi parkta ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Konyaaltı Sahili'nde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, Akdeniz Bulvarı kenarındaki parkta bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 48 yaşındaki Mehmet Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kılınç'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mehmet Kılınç'ın bir süredir sokakta yaşadığı, bugünde yattığı beton bankın yanında ölü bulunduğu öğrenildi. - ANTALYA

Konyaaltı Sahili, Antalya, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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