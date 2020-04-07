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Sahilde toplanınca cezayı yediler

Bodrum'da yapılan tüm uyarıları hiçe sayarak deniz kenarında birarada alkol alan 6 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları için para cezası kesildi.

07.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:12
Sahilde toplanınca cezayı yediler
Bodrum 'da yapılan tüm uyarıları hiçe sayarak deniz kenarında birarada alkol alan 6 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları için para cezası kesildi.

Korona virüsü (Covid-19) salgınına karşı İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler doğrultusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi Bodrum'da da kolluk kuvvetleri zabıta ve bekçiler sahillerde, parklarda, cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde sahilde birlikte alkol alan 6 kişiye para cezası kesildi.

Yahşi sahilinde biraraya gelen 6 kişinin bütün uyarıları hiçe sayarak alkol aldığını tespit eden Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için işlem yaptı. 1593 sayılı Hıfzıssıhha kanunun 282. Maddesi kapsamında para cezası uygulanan şahıslar daha sonra bölgeden uzaklaştırıldı.

Şahısların her birine kanun kapsamında mülki idare tarafından 789-3150 TL arasında para cezası uygulanacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bodrum, 3. Sayfa
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