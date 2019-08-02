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Sahilde 'tuvalet' kavgasında, araya giren genci öldürdü (3)

TOPRAĞA VERİLDİKocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kavgayı ayırmaya çalışırken, bıçaklanarak, öldürülen fabrika çalışanı Çağatay Burak Atay için cenaze töreni düzenlendi.

02.08.2019 18:22 Sahilde 'tuvalet' kavgasında, araya giren genci öldürdü (3)

TOPRAĞA VERİLDİ
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kavgayı ayırmaya çalışırken, bıçaklanarak, öldürülen fabrika çalışanı Çağatay Burak Atay için cenaze töreni düzenlendi. Atay'ın tabutu, Yüzbaşılar Camii'ne getirilirken, ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Baba Hasan Atay'ın, cenazede güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Anne Derya Atay ise oğlunun tabutu cenaze aracına koyulurken, "Annem, çocuğum gitti" diyerek, gözyaşı döktü. Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen Atay, araç hareket ederken, elini uzatarak, "Gidiyor" diye bağırdı. Çağatay Burak Atay'ın cenazesi, Değirmendere Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
TUTUKLANDI
Öte yandan Çağatay Burak Atay'ı bıçaklayarak, öldüren Müslüm Ayyıldız, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Gölcük, Güncel

Kaynak: DHA

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