Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sahilde yasağa uymayan vatandaşlar havadan görüntülendi

Sahilde yasağa uymayan vatandaşlar havadan görüntülendi Korona virüsü salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında sahilde yürüyüş ve spor faaliyeti yapmak yasaklanmıştı.

31.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:11
Sahilde yasağa uymayan vatandaşlar havadan görüntülendi
İSTANBUL - Korona virüsü salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında sahilde yürüyüş ve spor faaliyeti yapmak yasaklanmıştı. Bu yasağa uymayan vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.
Günden güne etkisini sürdüren korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul 'un sahillerinin boş kaldığı görülürken bazı vatandaşların bu yasağa uymadığı dikkat çekti. Havanın güzel olmasını da fırsat bile vatandaşlar Caddebostan sahilde yürüyüş yaptı bazıları ise parklarda bulunan spor aletleri ile spor yaptı. Yasağa uymayan ve Caddebostan sahilde bulunan vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Sahilde yasağa uymayan vatandaşlar havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Caddebostan, İstanbul, Genel

Haberin Videosu :

Sahilde yasağa uymayan vatandaşlar havadan görüntülendi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Sahilde yasağa uymayan vatandaşlar havadan görüntülendi - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

11:22: Ağrı'da doğal gaz boru hattı patladı - Haberler 11:22: Gercüş'te heyelan, köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler 11:22: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin, "Bizim de gönlümüz ve kulağımız Mecliste. - Haberler 11:21: Jandarmadan fırsatçılara baskın - Haberler 11:18: "Devletin şefkat eli" Hollandalı yaşlı kadının üstünde - Haberler 11:08: Bakan Koca, Erdoğan'ın videosunu paylaşarak duyurdu: Yatak kapasitemiz toplamda 5 bin 452 artıyor - Haberler 10:52: Koronavirüs sebebiyle 3 bini aşkın vatandaşını kaybeden Çin'de orman yangını felaketi: 19 ölü - Haberler 10:29: Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında - Haberler 10:20: Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir - Haberler 10:13: Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi 09:42: Dermatoloji uzmanı uyardı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı - Haberler