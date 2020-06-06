Sahildeki geri dönüşüm konteynerinin yakılmasına muhtardan tepki

Sahildeki geri dönüşüm konteynerinin yakılmasına muhtardan tepkiEDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilindeki cam atık geri dönüşüm konteyneri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı.

06.06.2020 15:38 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:44
Sahildeki geri dönüşüm konteynerinin yakılmasına muhtardan tepki
EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilindeki cam atık geri dönüşüm konteyneri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Mecidiye Köyü Muhtarı Ali Balaban, yanan konteyneri cep telefonuyla görüntüleyerek, tepki gösterdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Mecidiye köyü sahilinde meydana geldi. Mecidiye köyü sahiline konulan cam atık geri dönüşüm konteyneri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine giden Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangını söndürdü. Yangın sonucu geri dönüşüm konteyneri kullanılmaz hale geldi.
Mecidiye Köyü Muhtarı Ali Balaban da yanan konteyneri cep telefonuyla görüntüleyerek, tepki gösterdi. Balaban, 'TANAP tarafından dağıtılan konteynerleri yakmışlar. Mecidiye sahilinde terbiyesizlik had safhada. Bunu artık kaldıracak halimiz kalmadı. İlgilileri göreve davet ediyorum. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Kimse kusura bakmasın' dedi. Jandarmanın da konteyneri yakan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi. Sahildeki geri dönüşüm konteynerinin yakılmasına muhtardan tepki

Kaynak: DHA

Etiketler: Mecidiye, Balaban, Keşan, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti’nin oyları yüzde 45’den 30’lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım Haber
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
’İntihar etti’ denilen Aleyna Çakır’ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil’in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol’un canlı yayınında gözaltına alındı Haber
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu Haber
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Haberler››Güncel››Sahildeki geri dönüşüm konteynerinin yakılmasına muhtardan tepki - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:40: GÜZEL HAVAYI FIRSAT BİLİP MAÇKA PARKI'NA AKIN ETTİLER - Haber 15:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnternet Klavye Şampiyonu Nisan Maya Tunçoğlu ile görüştü - Haber 15:39: Koronavirüs günlerini, siyasilerin portrelerini çizerek değerlendiriyor - Haber 15:39: Diyarbakır'da 3 sokak karantinaya alındı - Haber 15:38: Terör örgütü PKK'ya ait 20 EYP imha edildi - Haber 14:29: Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı - Haber 13:49: Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi - Ekonomi 11:28: İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü - Haberler 09:22: Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı - Haber